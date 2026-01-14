El dueño del Al Ittihad reveló que Messi rechazó una oferta nunca antes vista y dijo que le pagaría “lo que quisiera"

Anmar Al Haili, presidente del club de Arabia Saudita, le ofreció una tentadora propuesta al astro argentino. Además, reveló el motivo por el que no pudo contratarlo en el pasado.

Hoy 15:35

A poco menos de seis meses para el Mundial 2026, a Lionel Messi le apareció una fuerte propuesta de Al Ittihad, entidad que lo buscó en el pasado, y ahora busca su revancha para contar con sus servicios.

A los 38 años y tras conquistar con Inter Miami la Major League Soccer (MLS), al astro argentino no le quedan muchos casilleros por completar; por ello se enfoca en lo que será esta primera etapa del año con expectativas de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, en medio de la tranquilidad por el receso de la competencia, Anmar Al-Haili, propietario de Al Ittihad, volvió a la carga por el delantero, dejando en claro su obsesión por tenerlo en sus filas.

“Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, aseguró el propietario del club árabe.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”, sostuvo Anmar Al-Haili.

La mala noticia para el propietario árabe es que Messi extendió recientemente su vínculo con Inter Miami hasta 2028, situación que expone un escenario difícil para que se dé una salida.

Lo buscó en el pasado, recibió la negativa y reveló el motivo

Anmar Al-Haili tiene al argentino entre ceja y ceja. Una clara muestra de ello es que en el pasado buscó al futbolista para sumarlo a su equipo.

A mediados de 2023, cuando todavía estaba libre antes de sumarse a Inter Miami, intentó seducirlo con una cifra astronómica; sin embargo, el jugador la rechazó.

“Lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas; puede venir cuando quiera”, reveló.