Milei recibió en Casa Rosada a dos argentinos secuestrados por Hamas

El Presidente se reunió este miércoles con los hermanos Ariel y David Cunio, víctimas del ataque del 7 de octubre en Israel.

Hoy 14:28

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada a dos de los argentinos secuestrados por el grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario se reunió cerca del mediodía en su despacho presidencial con los hermanos Ariel y David Cunio, quienes fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja. Estuvieron presentes en el intercambio el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

“El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump”, informaron a través de la cuenta de Oficina del Presidente.

Con la mitad del Gabinete de vacaciones, el libertario mantiene su agenda de actividades que cumple desde la quinta de Olivos y a veces desde la Casa Rosada.

La liberación de los rehenes secuestrados en octubre de 2023 tuvo lugar luego de dos años de cautiverio y se produjo a raíz de la intervención de Estados Unidos, luego de que el republicano Donald Trump mediara en el conflicto.

Los Cunio y sus familias fueron detenidos en el kibutz Nir Oz. Son de origen argentino, y se trasladaron a Israel en 1986.

Durante su último paso por Israel, el mandatario protagonizó una reunión con familiares de víctimas del secuestro. Allí, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, remarcó que el combate contra el terrorismo se traduce en “la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización”.