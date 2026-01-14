Impactante video: policía de civil baleó a un motochorro de 16 años

Se resistió al robo. El delincuente fue hospitalizado tras recibir disparos en la cara y el abdomen. Sus cómplices escaparon. Ocurrió en La Matanza.

Un hecho de inseguridad y violencia se vivió en las calles de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un policía de civil se resistió a un robo y baleó a uno de los motochorros que intentó asaltarlo. El delincuente, de 16 años, terminó herido y fue hospitalizado.

Según informó el portal Almafuerte Noticias, el episodio ocurrió este lunes cerca de las 6 de la tarde en la Avenida Juan Manuel de Rosas, entre las calles La Haya y Pekin. La impactante secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil y en su día libre, circulaba por la calle con su moto cuando fue abordado por cuatro motochorros que lo interceptaron.

El grupo de delincuentes lo venía siguiendo y después lo adelantaron para cortarle el paso. En ese momento, le apuntaron con un arma. Como respuesta, el policía se bajó de la moto y la dejó tirada a un costado de la avenida para tratar de huir.

Uno de los ladrones empezó a perseguirlo a punta de pistola. Al verse amenazado, el oficial sacó su arma reglamentaria y le disparó, lo que resultó en un tiroteo a plena luz del día en la vía pública.

La secuencia terminó en cuestión de segundos cuando el delincuente cayó al piso de inmediato después de ser impactado por las balas.

Por su parte, sus compañeros escaparon al ver la escena: uno de ellos se fue en moto, mientras que los otros dos abandonaron su Zanella 110 cc en la calle y huyeron a pie.

El ladrón herido, de 16 años, fue trasladado al Hospital Paroissien y se encuentra en estado reservado luego de haber recibido disparos en la cara y el abdomen. El policía salió ileso del tiroteo.

Al adolescente baleado le secuestraron un arma de fuego calibre 22 que tenía la numeración suprimida y dos municiones.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la zona está siendo escenario de los peritajes correspondientes para avanzar con la investigación. A su vez, buscan identificar y dar con los demás delincuentes, quienes permanecen prófugos.