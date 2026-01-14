El día en que Julio Iglesias besó a la fuerza a Susana Giménez en vivo

“Sabía que esto iba a pasar”, se viralizó un video de la diva de los teléfonos con el artista en un momento incómodo ante las cámaras, en medio del escándalo judicial que involucra al cantante.

Hoy 16:37

En plena ola del escándalo judicial que involucra al cantante tras una denuncia por agresión sexual y acusaciones de maltrato en la Audiencia Nacional de España, un video resurgió del archivo de la televisión argentina. Fue durante el año 2004, cuando Julio Iglesias visitó a Susana Giménez en su programa de Telefe y protagonizó un tenso momento al besar varias veces a la diva a la fuerza.

La difusión intensa de este clip en redes sociales reavivó el debate sobre los límites del comportamiento en la televisión y el escrutinio público sobre Iglesias, especialmente a raíz de testimonios recientes de exempleadas que denunciaron maltratos y control estricto en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.

El video, de hace 22 años, muestra el momento en el que el cantante ingresa al estudio, sujeta el rostro de la presentadora y la besa frente a las cámaras. La reacción de Giménez quedó registrada en la transmisión: “Siempre me da beso”, expresó la conductora. La incomodidad creció cuando, tras un saludo inicial breve, Iglesias retuvo a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intentaba apartarse con elegancia.

Durante el segmento, Susana anticipó la situación que, según ella, volvería a ocurrir como otras veces. “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”, expresó acalorada la conductora, minimizando la situación en vivo ante las cámaras.

La respuesta de Iglesias también atrajo la atención. En ese momento, afirmó: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, dijo el cantante.

La reciente viralización de estas imágenes en plataformas digitales ha intensificado el rechazo entre los usuarios e impulsado un debate sobre la percepción actual de comportamientos pasados de figuras emblemáticas que antes parecían naturalizados o aceptados sin demasiados cuestionamientos.

Las denuncias de abuso sexual que enfrenta Julio Iglesias

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe

La figura de Julio Iglesias se vio envuelta en una nueva polémica tras la difusión de una investigación periodística internacional que lo señala por denuncias de abuso sexual. El caso surgió a partir de los relatos de dos exempleadas en sus residencias del Caribe, quienes narraron experiencias de violencia física, sexual y psicológica durante su tiempo de servicio para el cantante.

Las declaraciones de las exempleadas aportaron detalles sobre la dinámica en las propiedades del artista. Una de ellas, de nombre Rebeca, sostuvo que el personal encargado de la contratación organizaba el ingreso de algunas trabajadoras a la habitación de Iglesias al finalizar la jornada. “Me obligaba a acudir a su dormitorio casi todas las noches, donde fui sometida a penetraciones con los dedos, bofetadas y humillaciones físicas y verbales sin consentimiento”, manifestó. En ocasiones, estos episodios ocurrían ante otra empleada de mayor rango.

“Me obligaba a acudir a su dormitorio casi todas las noches, donde fui sometida a penetraciones con los dedos, bofetadas y humillaciones físicas y verbales sin consentimiento” manifestó una de las testigos sobre lo que le hacía Iglesias

Laura, otra de las denunciantes, aseguró haber sido víctima de tocamientos no consentidos y besos en los pechos, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. Según su testimonio, lo que parecía una vivienda de lujo “terminó cargada de maltratos y discusiones” si no se cumplían las exigencias del artista. Laura describió a Iglesias como “una persona muy controladora” que imponía su poder “a través del miedo”. El control coercitivo y las amenazas de despido completaban la imagen de un entorno hostil. La investigación, actualmente en manos de la justicia, recogió estos relatos.

Para quienes trabajaron en las residencias del artista, la convivencia se transformó en una experiencia signada por el temor y el maltrato, según denunciaron las excolaboradoras del cantante. También acusaron a Iglesias de imponer condiciones estrictas en su casa. “Estaba prohibido tomar fotografías”, mencionaron. En la residencia de Punta Cana, la plantilla documentada en agosto de 2023 alcanzaba a 16 personas.

Ante la gravedad de las acusaciones, la prensa española intentó obtener la versión del cantante y de su abogado, pero hasta el momento no se pronunciaron al respecto.