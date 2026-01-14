Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ENE 2026 | 31º
X
Espectaculos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan y revolucionaron las redes

La cantante y el periodista confirmaron que darán el “sí, quiero” a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Hoy 17:08
Lalo y Pedro

El amor dio un paso más y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales. Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat anunciaron oficialmente que se casan, sorprendiendo y emocionando a sus seguidores.

La confirmación llegó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la artista, donde compartió un mensaje breve pero contundente: “Nos casamos”, acompañado por el emoji de un anillo de bodas. En cuestión de minutos, el posteo acumuló miles de “me gusta” y comentarios.

Felicitaciones y repercusión inmediata

La noticia generó una verdadera catarata de mensajes de cariño y felicitaciones, tanto de fanáticos como de colegas del mundo del espectáculo, que celebraron el anuncio de una de las parejas más queridas del ambiente artístico y mediático.

La relación entre Lali y Rosemblat siempre despertó gran interés público, y este anuncio confirmó el gran momento personal que atraviesan ambos. Sin brindar mayores detalles sobre la fecha o el lugar del casamiento, la pareja eligió compartir la novedad de manera simple y directa, fiel a su estilo.

Con un solo mensaje, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron lo que muchos ya llaman “la noticia del año”, dejando a sus seguidores atentos a los próximos capítulos de esta historia de amor que ahora se encamina hacia el altar.

TEMAS Pedro Rosemblat Lali Espósito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 14 de enero en Santiago del Estero: tormentas, 35º de máxima y descenso de la temperatura hacia la tarde
  2. 2. Conmoción en Frías: hallaron a un hombre sin vida en un descampado del Parque Flor Genesir
  3. 3. Central Córdoba volvió a tener acción ante Instituto en Córdoba en un amistoso: cómo le fue
  4. 4. Investigan a los compradores de contenido sexual de una menor santiagueña
  5. 5. EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT