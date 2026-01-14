Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan y revolucionaron las redes

La cantante y el periodista confirmaron que darán el “sí, quiero” a través de una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Hoy 17:08

El amor dio un paso más y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales. Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat anunciaron oficialmente que se casan, sorprendiendo y emocionando a sus seguidores.

La confirmación llegó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la artista, donde compartió un mensaje breve pero contundente: “Nos casamos”, acompañado por el emoji de un anillo de bodas. En cuestión de minutos, el posteo acumuló miles de “me gusta” y comentarios.

Felicitaciones y repercusión inmediata

La noticia generó una verdadera catarata de mensajes de cariño y felicitaciones, tanto de fanáticos como de colegas del mundo del espectáculo, que celebraron el anuncio de una de las parejas más queridas del ambiente artístico y mediático.

La relación entre Lali y Rosemblat siempre despertó gran interés público, y este anuncio confirmó el gran momento personal que atraviesan ambos. Sin brindar mayores detalles sobre la fecha o el lugar del casamiento, la pareja eligió compartir la novedad de manera simple y directa, fiel a su estilo.

Con un solo mensaje, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron lo que muchos ya llaman “la noticia del año”, dejando a sus seguidores atentos a los próximos capítulos de esta historia de amor que ahora se encamina hacia el altar.