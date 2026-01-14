Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ENE 2026 | 28º
X
Somos Deporte

Central Argentino y Vélez de San Ramón ya tienen todo confirmado para la Quinta Ronda

El Albo y el Fortín se enfrentarán por una nueva fase del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Hoy 18:56

Central Argentino y Vélez de San Ramón ya tienen todo confirmado para su cruce correspondiente a la Quinta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur, un duelo clave en la recta decisiva del certamen que otorga ascensos al Federal A.

El partido se jugará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, con Central Argentino como local, en un encuentro que promete mucha intensidad y expectativa entre dos equipos santiagueños que vienen siendo protagonistas del torneo.

La terna arbitral estará integrada íntegramente por jueces de Santiago del Estero. El árbitro principal será Nelson Rodrigo Figueroa, mientras que los asistentes serán Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez. El cuarto árbitro será Brian Manuel Morales.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino Club Atlético Vélez de San Ramón

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 14 de enero en Santiago del Estero: tormentas, 35º de máxima y descenso de la temperatura hacia la tarde
  2. 2. Conmoción en Frías: hallaron a un hombre sin vida en un descampado del Parque Flor Genesir
  3. 3. En vivo: Boca afronta su primer amistoso ante Millonarios en La Bombonera
  4. 4. Central Córdoba volvió a tener acción ante Instituto en Córdoba en un amistoso: cómo le fue
  5. 5. EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT