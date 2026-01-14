Central Argentino y Vélez de San Ramón ya tienen todo confirmado para la Quinta Ronda

El Albo y el Fortín se enfrentarán por una nueva fase del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Hoy 18:56

Central Argentino y Vélez de San Ramón ya tienen todo confirmado para su cruce correspondiente a la Quinta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur, un duelo clave en la recta decisiva del certamen que otorga ascensos al Federal A.

El partido se jugará el domingo 18 de enero, desde las 19:00, con Central Argentino como local, en un encuentro que promete mucha intensidad y expectativa entre dos equipos santiagueños que vienen siendo protagonistas del torneo.

La terna arbitral estará integrada íntegramente por jueces de Santiago del Estero. El árbitro principal será Nelson Rodrigo Figueroa, mientras que los asistentes serán Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez. El cuarto árbitro será Brian Manuel Morales.