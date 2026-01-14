Con un doblete de Garnacho, el Chelsea cayó en la ida de la Copa de la Liga ante el Arsenal

En un partidazo el equipo de Arteta se impuso por 3 a 2 y tendrá que definir la serie como visitante.

Hoy 19:25

Alejandro Garnacho fue una de las grandes figuras de la noche a pesar de la derrota de Chelsea, que cayó 3 a 2 frente a Arsenal en la ida de la semifinal de la Carabao Cup. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos goles, manteniendo con vida a los Blues de cara al partido de vuelta.

El conjunto visitante se puso en ventaja rápidamente con el tanto de Ben White en los primeros minutos del primer tiempo y amplió la diferencia apenas comenzado el complemento a través de Viktor Gyökeres, que estableció el 2-0 parcial.

Con ese resultado, Chelsea movió el banco y mandó a la cancha a Garnacho, quien respondió de inmediato. A los 57 minutos, el ex Manchester United apareció sin marca en el segundo palo y descontó tras una jugada que nació en los pies de Enzo Fernández desde la mitad de la cancha.

Luego, Martín Zubimendi volvió a estirar la ventaja para Arsenal y puso el 3-1, pero sobre el cierre del encuentro, a los 83 minutos, Garnacho aprovechó otra desatención defensiva y marcó su segundo gol de la noche, dejando el resultado final 3-2 y sosteniendo las chances de Chelsea en la serie.

La revancha se jugará el martes 3 de febrero a las 17.00 en el Emirates Stadium. El ganador de la llave enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Manchester City y Newcastle, con ventaja inicial para el equipo de Pep Guardiola tras el 2-0 en la ida.