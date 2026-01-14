Ingresar
Con un doblete de Garnacho, el Chelsea cayó en la ida de la Copa de la Liga ante el Arsenal

En un partidazo el equipo de Arteta se impuso por 3 a 2 y tendrá que definir la serie como visitante.

Hoy 19:25

Alejandro Garnacho fue una de las grandes figuras de la noche a pesar de la derrota de Chelsea, que cayó 3 a 2 frente a Arsenal en la ida de la semifinal de la Carabao Cup. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos goles, manteniendo con vida a los Blues de cara al partido de vuelta.

El conjunto visitante se puso en ventaja rápidamente con el tanto de Ben White en los primeros minutos del primer tiempo y amplió la diferencia apenas comenzado el complemento a través de Viktor Gyökeres, que estableció el 2-0 parcial.

Con ese resultado, Chelsea movió el banco y mandó a la cancha a Garnacho, quien respondió de inmediato. A los 57 minutos, el ex Manchester United apareció sin marca en el segundo palo y descontó tras una jugada que nació en los pies de Enzo Fernández desde la mitad de la cancha.

Luego, Martín Zubimendi volvió a estirar la ventaja para Arsenal y puso el 3-1, pero sobre el cierre del encuentro, a los 83 minutos, Garnacho aprovechó otra desatención defensiva y marcó su segundo gol de la noche, dejando el resultado final 3-2 y sosteniendo las chances de Chelsea en la serie.

La revancha se jugará el martes 3 de febrero a las 17.00 en el Emirates Stadium. El ganador de la llave enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Manchester City y Newcastle, con ventaja inicial para el equipo de Pep Guardiola tras el 2-0 en la ida.

