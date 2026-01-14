Ingresar
Gol de Mastantuono en la histórica eliminación del Real Madrid ante el Albacete en el debut de Álvaro Arbeloa

El Merengue no atraviesa un buen momento y con muchas bajas en el plantel, cayó por 3 a 2 y fue eliminado de la Copa del Rey.

Hoy 19:12
El ciclo de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid comenzó con un duro golpe. En el Estadio Carlos Belmonte, el Merengue perdió 3 a 2 ante Albacete, equipo de la Segunda División, y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey.

El conjunto madrileño afrontó el partido con varias ausencias importantes y con el regreso de Franco Mastantuono a la titularidad. El argentino fue protagonista al marcar el empate parcial luego del tanto inicial de Javi Villar, apareciendo dentro del área para devolverle vida al equipo de la Casa Blanca.

Sin embargo, Jofté Betancor volvió a adelantar a los locales, antes de que Gonzalo García estableciera el 2-2 sobre el cierre del encuentro, cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo suplementario. Pero en el descuento, otra vez Betancor apareció para marcar el 3-2 definitivo y sellar la clasificación histórica de Albacete.

Así, el Real Madrid se despidió prematuramente de la Copa del Rey en el estreno de su nuevo entrenador, en una noche marcada por la sorpresa, la efectividad del local y un desenlace que dejó sin respuestas al equipo de Arbeloa.

