El Gobierno volvió a recomendarles a los argentinos que no viajen a Irán en medio de la tensión con EE.UU.

Las alertas se activaron nuevamente tras las declaraciones de Trump contra la gestión iraní. Cuál es la postura del oficialismo.

Hoy 19:14

El Gobierno ratificó su recomendación de que los argentinos no viajen a Irán, en medio de las masivas protestas opositoras y de la tensión con Estados Unidos. Además, en Casa Rosada aseguraron que no se opondrían a una posible intervención por parte de la administración de Donald Trump.

Las alertas volvieron a prenderse tras la decisión del canciller Pablo Quirno de compartir nuevamente la alerta consular a través de sus redes sociales. “Reiteramos”, escribió el funcionario.

El comunicado que ratificó se emitió el 2 de enero, y recomendó a todos los argentinos evitar viajar a la República Islámica de Irán. “Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país. A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación”, indicó el texto.

El mensaje llegó tras las declaraciones de Donald Trump, que le dijo a los iraníes que los responsables de las represiones “pagarán un alto precio”. Además, a través de red Truth Social, agregó: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes. La ayuda está en camino”.

La tensión no frenó. Tras lo sucedido, el personal en la base aérea de Al Udeid, el principal enclave militar de Estados Unidos en Qatar, recibió órdenes de evacuar antes del miércoles a la noche.

La medida se tomó luego de que un alto funcionario iraní mencionará el ataque con misiles que Irán lanzó contra esa base en junio, en represalia por bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.