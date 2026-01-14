River rechazó una oferta millonaria de Brasil por Facundo Colidio

Un club brasileño ofreció 12 millones de dólares por el delantero, pero River Plate decidió no venderlo y lo considera una pieza clave en el proyecto 2026 de Marcelo Gallardo.

Hoy 20:28

River Plate rechazó una oferta de 12 millones de dólares proveniente de Brasil por Facundo Colidio, una propuesta que sorprendió por el monto y por el momento en el que llegó, pero que el club decidió desestimar priorizando el aspecto deportivo por sobre el económico.

Si bien no trascendió el nombre de la institución que acercó la propuesta, en Núñez no dudaron en rechazarla. La decisión se explica por varios factores: la falta de alternativas en ese sector del ataque, la valoración interna del cuerpo técnico y el deseo de Marcelo Gallardo de recuperar al delantero y convertirlo en una pieza importante de su esquema.

Colidio tuvo un 2025 irregular, perdió la titularidad en el cierre del año y terminó siendo suplente, pero el entrenador está convencido de que puede volver a su mejor versión con una buena pretemporada y continuidad. Por eso lo proyecta como parte central del armado ofensivo para este 2026.

Además, el ex Boca renovó su contrato hace pocos meses, tiene vínculo con River hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, lo que refuerza la postura del club de no desprenderse de él en este mercado.

Puertas adentro entienden que vender ahora a Colidio implicaría desarmar una estructura ofensiva que todavía no terminó de consolidarse y que necesita tiempo para funcionar. Por eso, más allá del impacto económico de la oferta, en Núñez priorizan lo futbolístico y apuestan a que el atacante de 26 años tenga en este año la revancha que buscan tanto el jugador como el cuerpo técnico.