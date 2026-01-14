Olímpico se mide ante Regatas en el Vicente Rosales con el ánimo en alza

El Negro tendrá acción desde las 22 por una nueva fecha de la Liga Nacional, con arbitraje de Sampietro, Smith y Molina.

Hoy 07:01

Olímpico recibirá este jueves 15, desde las 22 horas, a Regatas Corrientes en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, en un partido que contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Danilo Molina.

El equipo dirigido por Martín Villagrán llega con buenas sensaciones tras la contundente victoria ante Instituto por 93 a 69, un resultado que le permitió recuperarse luego de dos derrotas consecutivas frente a Independiente y Atenas. En ese encuentro se destacó el funcionamiento colectivo, con José Ascanio como máximo anotador (19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) y una sólida actuación de Bressan, que aportó 17 puntos y 7 rebotes. Con esta actuación, el conjunto bandeño trepó provisoriamente al puesto 14 de la tabla, con un récord de 7 triunfos y 12 derrotas.

En la antesala del juego, Martín Villagrán valoró el rendimiento mostrado por su equipo: “Necesitábamos un partido así, defendiendo, metiendo la bola y pasándonos el balón como pregonamos. Ojalá este envión nos alimente para el juego ante Regatas”, expresó el entrenador.

Por su parte, Regatas se presenta en La Banda tras caer ante Independiente de Oliva por 88 a 73, en un partido disputado en Chaco. En esa ocasión, Iván Gramajo y Tayavek Gallizzi fueron los máximos anotadores del remero con 16 puntos cada uno. Pese a la derrota, el conjunto correntino se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación, con un balance de 11 victorias y 6 caídas.