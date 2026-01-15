Ingresar
Caputo, sobre la eliminación de arancel a celulares: “Permitirá mayor oferta y precios más competitivos”

El titular del Palacio de Hacienda indicó que el Gobierno “seguirá cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos”.

Hoy 00:17

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la eliminación del arancel de importación para teléfonos celulares “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico.

El funcionario detalló los beneficios que traerá la reducción de los aranceles a la importación de celulares.

Entre ellos, indicó que “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” y aseguró que es “un nuevo paso en la eliminación de impuestos”.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”.

En ese sentido, el Ministro económico señaló que el Gobierno sigue cumpliendo con el “compromiso” de bajar impuestos y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.

