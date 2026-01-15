Caputo, sobre la eliminación de arancel a celulares: “Permitirá mayor oferta y precios más competitivos”

El titular del Palacio de Hacienda indicó que el Gobierno “seguirá cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la eliminación del arancel de importación para teléfonos celulares “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico.
El funcionario detalló los beneficios que traerá la reducción de los aranceles a la importación de celulares.
Entre ellos, indicó que “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” y aseguró que es “un nuevo paso en la eliminación de impuestos”.
“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”.
En ese sentido, el Ministro económico señaló que el Gobierno sigue cumpliendo con el “compromiso” de bajar impuestos y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.