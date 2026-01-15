Un agente migratorio del ICE ahora le disparó en una pierna a un venezolano al intentar arrestarlo en Minneapolis

Las autoridades afirman que el oficial realizó tiros defensivos cuando fue atacado. El herido sería un inmigrante indocumentado. Ocurrió en la misma ciudad donde hace una semana otro efectivo del ICE mató a una mujer.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra un hombre y lo hirió en una pierna el miércoles en Minneapolis durante un intento de arresto, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que el agente migratorio usó su arma porque el hombre, al que describieron como un inmigrante indocumentado de Venezuela, se resistió a la detención y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho sucedió en el centro de Minneapolis, la ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

El nuevo incidente que involucra a la fuerza federal fue justificado por el gobierno de Donald Trump diciendo que la persona implicada atacó al oficial, que disparó para "defender su vida".

Según la información del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre que terminó herido primero intentó evitar el arresto huyendo en un coche, que chocó contra otro vehículo estacionado, y luego siguió huyendo a pie.

Cuando el agente del ICE trató de capturarlo, se resistió y "agredió violentamente" al oficial mientras dos personas más salieron de un departamento cercano y también atacaron al oficial con una pala de nieve y un mango de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos. El hombre perseguido fue herido en la pierna", explica el comunicado.

Tanto el oficial como el herido de bala se encuentran en el hospital, según el comunicado oficial.

Protestas y gases lacrimógenos

A la escena del ataque llegaron unos 200 manifestantes, quienes exigían identificar al agente del ICE que accionó su arma durante el operativo. También fueron desplegados decenas de agentes federales que intentan acordonar el área y lanzaron gases lacrimógenos.

El 7 de enero, Renne Good murió por disparos de un efectivo del ICE en la misma ciudad, provocando cientos de manifestaciones a nivel nacional y tensando las relaciones entre las autoridades locales y el gobierno de Trump, quien ha defendido abiertamente el accionar de los agentes.

“El alcalde Jacob Frey vuelve a exigir que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato”, dijeron los funcionarios de la ciudad en un comunicado tras el hecho.

Durante el primer año del mandato de Trump, el ICE intensificó sus operativos de detenciones y deportaciones, en los que registró varios incidentes con disparos que dejaron muertos y heridos.

Esto desencadenó críticas por el uso de fuerza letal y provocó protestas en distintas ciudades.