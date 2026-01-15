La Anmat dispuso la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios por operar sin director técnico

Se trata de una empresa rosarina, otra bonaerense y dos porteñas; la medida había sido anunciada a finales del año pasado.

Hoy 05:23

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso a través del Boletín Oficial la baja de la habilitación sanitaria de cuatro firmas farmacéuticas por operar en el mercado sin un director técnico a cargo. Se trata de la oficialización de una serie de medidas que habían sido anunciadas en noviembre de 2025, cuando el organismo afirmó que detectó fallas a través de un control sistemático.

Según indicó, por medio de su Registro de Inscripción de Establecimientos, la Anmat registró que las firmas Laboratorios Weltrap S.A., Carter Pack S.R.L., Laboratorio Incaico S.A. y Pacemaker S.R.L. no tenían un director técnico ni certificados inscriptos, con lo cual acudió a la sanción.

Para determinar la medida, el organismo a cargo de Nélida Agustina Bisio se basó en los dispuesto por la Ley 16.463 y su Decreto Reglamentario 150/92, que exigen la supervisión profesional habilitada para garantizar la seguridad y calidad en establecimientos de elaboración de medicamentos. También vulnera el Sistema de Calidad Farmacéutico, establecido por la Anmat.

En primer lugar, mediante la Disposición 8702/2025, el organismo impuso la prohibición para Weltrap, una empresa rosarina dedicada a la elaboración de especialidades medicinales en formas farmacéuticas de comprimidos, polvos y granulados sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales. “Las actividades de las firmas sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”, ratificó la Anmat.

Luego, en otras disposiciones, la entidad dispuso la baja de la habilitación para el laboratorio Carter Pack S.R.L, radicado en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, y dedicado al acondicionamiento primario de comprimidos, comprimidos recubiertos y cápsulas (sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales) y secundario de todas las formas farmacéuticas.

Asimismo estableció la sanción para Laboratorio Incaico S.A, de la ciudad de Buenos Aires, que se encarga de la elaboración de polvos no estériles sin PA betalactámicos, citostáticos ni hormonales; elaboración y fraccionamiento de medicamentos fitoterápicos (tisanas); y de Pacemaker S.R.L, también porteño, dedicado a la importación y exportación de especialidades medicinales exclusivamente en la forma de bolsas de sangre con anticoagulante /o preservante.

“En el marco de una revisión de registros y habilitaciones, la Anmat resolvió la baja de las habilitaciones a fin de proteger la salud pública, garantizando que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos“, destacó.