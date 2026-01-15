Con la mirada sobre Trump, Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de varias horas

La medida había sido adoptada por el gobierno iraní y duró poco más de cinco horas. El presidente de EE.UU. sostuvo que las ejecuciones en suelo persa habían cesado y que Washington “observaría” cómo evoluciona el proceso.

Hoy 05:31

En medio de la escalada de tensión interna en Irán, el jueves a la madrugada el gobierno iraní cerró durante al menos cinco horas su espacio aéreo como medida preventiva ante un eventual ataque de Estados Unidos, pese a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en las que aseguró que Washington a partir de ahora se limitaría a “observar” cómo evoluciona el proceso en suelo persa, aunque no descartó una posible incursión.

La medida del régimen islamista alcanzaba a todos los vuelos internacionales, con excepción de aquellos con origen o destino hacia Teherán que tuvieran una autorización especial. Durante esas horas, solo se pudieron observar vuelos desde China en cielo iraní a través de FlightRadar24.

En los días previos, Trump había advertido con ejecutar una incursión militar si el régimen de los Ayatollah no cesaba la represión contra los manifestantes en las calles, que según fuentes de la organización Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, ya dejaron al menos 3428 muertos. Sin embargo, en la noche del miércoles el mandatario pareció haber dado marcha atrás con esa opción.

Durante una conferencia de prensa con periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump reveló que se había comunicado con una “alta fuente del otro lado (Irán)” que le aseguró que los asesinatos habían “terminado” y que no se llevarían a cabo ejecuciones públicas, luego de tres días de violenta represión, con cortes de electricidad y sin acceso a internet en todo el país. “Creo que se va encontrar una solución”, dijo.

No obstante, según reportó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters, “todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente”, a pesar de que Trump dijo, durante ese mismo evento, que por el momento la posición de Washington se limitará a “observar” cómo evoluciona el proceso. “Lo observaremos y veremos qué pasa después”, manifestó.

Ante estas “tensiones regionales”, Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente. En tanto se especula con que EE.UU. solo movería sus piezas definitivas, si el colapso del régimen teocrático parece inevitable, buscando asegurar una “victoria” sin los riesgos de un conflicto estancado.

Se trata de una maniobra preventiva, dado que en el mes de junio de 2025, luego de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes, Teherán lanzó misiles contra esa base, situada a 190 km al sur de Irán. En paralelo, el Reino Unido anunció que “cerró temporalmente” su embajada en Teherán y España instó a sus ciudadanos a abandonar ese país.

Así es que desde el Departamento de Estado de EE.UU. se emitió la alerta de seguridad, en X advirtiendo a los ciudadanos a que extremen las precauciones en torno a la base militar.

“Dadas las actuales tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha recomendado a su personal que extreme las precauciones y limite los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid. Recomendamos que los ciudadanos estadounidenses en Qatar hagan lo mismo. La Misión de Estados Unidos en Qatar continúa monitoreando la situación”, dice el comunicado.

De la misma manera, la ONU anunció una reunión del Consejo de Seguridad pactada para este jueves para una “sesión informativa sobre la situación en Irán”. Además, los países del G7 se declararon este miércoles “profundamente alarmados por el elevado número de muertos y heridos reportado” y advirtieron que ordenarán más sanciones si la represión no cesa.

Y en paralelo, el Reino Unido anunció que “cerró temporalmente” su embajada en Teherán y España instó a sus ciudadanos a abandonar ese país.

Por su parte, el comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, indicó que sus fuerzas están preparadas “para responder con firmeza al error de juicio del enemigo” y acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

Cabe señalar que durante el cierre del espacio aéreo persa, diferentes empresas aéreas se hicieron eco de la noticia y emitieron comunicados informando a sus clientes.

Una de ellas fue la alemana del Grupo Lufthansa, que anunció que sus aerolíneas evitarán el espacio aéreo iraní e iraquí “hasta nuevo aviso”. El grupo, que incluye a Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Eurowings y Swiss, explicó en un comunicado que evita estos espacios aéreos “debido a la situación actual en Oriente”.

Otra compañía que dio aviso sobre modificaciones en sus vuelos fue Air India. A través de un comunicado en X, informó que podría haber demoras y alteraciones en el tiempo de vuelo de algunos aviones.

“Debido a la situación emergente en Irán, el consiguiente cierre de su espacio aéreo y en vista de la seguridad de nuestros pasajeros, los vuelos de Air India que sobrevuelan la región utilizan una ruta alternativa, lo que podría ocasionar retrasos. Algunos vuelos de Air India que actualmente no son posibles se están cancelando”, detalló la empresa.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.