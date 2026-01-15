Revelan la primera reacción de la cordobesa que fue a una cita y apareció maniatada

“Soy Tania, estaba en el Parque Sarmiento”. A la mujer de 34 años la encontraron envuelta en bolsas de residuos después de 48 horas de desaparición. Qué dijo cuando la hallaron cerca de un río en La Cumbre.

Hoy 05:56

Un día después del hallazgo con vida de Tania S (34), la cordobesa que había desaparecido el domingo después de asistir a una cita con un hombre que conoció en las redes sociales, el caso sigue plagado de misterio. Este martes se conoció cuál fue la primera reacción de la mujer cuando la descubrieron atada de manos y pies en un descampado.

La historia que protagonizó Tania, vecina del barrio Argüello Norte, en la capital provincial, comenzó este 11 de enero cuando fue a encotrarse en Parque Sarmiento con una persona a la que había conocido a través de "Facebook parejas".

Si bien al principio la situación parecía normal, después la joven mujer le envió varios mensajes a su hija en los que le advirtió que el panorama se había enrarecido. Alrededor de las 22, la comunicación se cortó definitvamente y, ante la falta de respuestas, su familia comenzó la búsqueda: recorrieron hospitales, comisarías y centros de salud, sin resultados. Luego hicieron la denuncia en la Unidad Judicial N°19.

Las novedades llegaron casi dos días después, cuando el martes por la tarde un hombre avisó a los Bomberos de La Cumbre que había un bulto que se movía en un terreno baldío cercano al arroyo local. El personal del cuartel fue hasta el punto indicado y dio con Tania, que estaba boca abajo, golpeada, envuelta en dos bolsas de consorcio e inmovilizada, ya que tenía las manos y pies atados con cinta adhesiva.

Aún en esas condiciones, cuando le descubrieron el rostro, pudo hablar. “Soy Tania S., estaba en el Parque Sarmiento”, contó y, antes de desvanecerse, alcanzó a balbucear que le habían dado “algo de tomar".

Loa agresores habían dejado tirada su cartera y en el interior de las bolsas que la cubrían y habían guardado el rollo de cinta que usaron para atarla. El hallazgo ocurrió en La Cumbre, a unos 80 kms de distancia del Parque.

La víctima le contó a quienes la rescataron que le habían pegado con un palo y que se hizo “la muerta” para que dejaran de golperala y sobrevivir a esas circunstancias. Además, aseguró que le destrozaron el celular y tiraron el chip y aludió a un Audi gris, aunque no hubo novedades respecto a la utiización de un auto de ese modelo para trasladarla.

El reencuentro con su familia

Hubo otra reacción muy esperada, cuando se reencontró con su familia en el hospital. "Qué bueno que me buscaron y encontraron", le dijo a su hermana Brisa cuando logró identificarla en un hospital de La Cumbre, según consigna ElDoce.

Tania tenía dos preocupaciones: quería saber cómo estaban sus cuatro hijos y cómo estaba su padre, que tiene una discapacidad.

Su hermana contó también que el contacto entre ambas "fue mínimo" y que "hay mucho hermetismo" porque la causa quedó bajo secreto de sumario.

“Entré a corroborar que sea ella, la saludé y me hicieron salir. Estaba re asustada, la tenían tapada con frazadas y su ropa está en peritaje”, relató Brisa.

“Estaba muy golpeada y atadísima. A los bomberos les costó sacarle la cinta”. La familia cree que Tania fue drogada, sometida y trasladada en algún vehículo hacia Punilla. "De hecho, uno de los pocos datos que alcanzó a balbucear fue el de un auto Audi, oscuro", señaló al diario La Voz del Interior la prima de Tania, Brenda Manzanelli.

Sin detenidos y con un amplio abanico de interrogantes respecto al lugar donde estuvo durante las casi 48 de la desaparición, se espera que haya novedades cuando Tania pueda amplia su declaración.

El caso quedó en manos de la fiscal Andrea Martín de Córdoba capital, por el secuestro ocurrido en esa jurisdicción, y de Paula Kelm, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín por el hallazgo en La Cumbre.