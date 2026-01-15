Ingresar
Diego Santilli retoma la agenda federal y se reúne con Alfredo Cornejo para avanzar con la reforma laboral

El ministro del Interior viajará hoy a Mendoza para mantener encuentros con gobernadores aliados y sumar respaldos al proyecto que el Gobierno busca llevar al Congreso en febrero.

Hoy 06:01
Alfredo Cornejo y Diego Santilli.

El ministro del interior Diego Santilli retomará este jueves su recorrida por las provincias con una serie de reuniones clave con gobernadores, en el marco de las negociaciones que impulsa el Gobierno para reunir respaldos a la reforma laboral que busca tratar el Congreso en febrero.

Hoy, el ministro del Interior mantendrá un encuentro por la mañana con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mientras que por la tarde viajará a San Juan para reunirse con el mandatario provincial Marcelo Orrego, según confirmaron fuentes oficiales.

Cornejo es uno de los gobernadores que ya manifestó públicamente su respaldo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, aunque con reparos. En declaraciones recientes, el mandatario mendocino sostuvo que el proyecto podría haber ido más lejos y consideró que “en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT”.

La agenda federal continuará el viernes con una reunión prevista a las 14 con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un encuentro que había sido reprogramado luego de la suspensión de un vuelo por condiciones climáticas adversas.

Ese mismo día, Santilli participará por la tarde del tradicional festival de doma y folklore de Jesús María, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes siguiente, el ministro iniciará la semana en Salta, con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

