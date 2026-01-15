Pantone 2026: ¿Por qué estos son los 3 colores del momento?

Pantone eligió Cloud Dancer como Color del Año 2026, asociado a la renovación, el lujo silencioso y la paz. A él se suman el verde y el morado, los tonos más poderosos del activismo.

Colores con raíz política

El morado y el verde conservan un peso simbólico que remite a demandas históricas del movimiento por los derechos de las mujeres. El morado se asocia con la reivindicación contra la violencia de género y con la tradición sufragista; el verde, heredero de la llamada "marea verde", visibiliza los reclamos por derechos sexuales y reproductivos, en particular el aborto seguro, legal y gratuito. Queda claro que los colores tienen su historia detrás: así como el pañuelo blanco es símbolo de paz y de lucha por los Derechos Humanos, el verde y el violeta también tienen su significado arraigado. Más allá del significado que le imprime cada lucha, es sabido que los colores tienen poder sobre el estado de ánimo y que ejercen un efecto particular en nuestro cerebro afectando emociones y funciones cognitivas. Así, algunos reducen el estrés y otros nos llenan de energía. La elección de un color al momento de vestirnos no es inocente y los diseñadores lo tienen claro.

La nueva tríada

Al mismo tiempo, las decisiones de empresas del Color institucionalizan tendencias: Pantone presentó Cloud Dancer como un blanco que simboliza serenidad y nuevos comienzos y explicó que la elección refleja un deseo de claridad.

“Cloud Dancer es un matiz discreto que ofrece una promesa de claridad”, dijo Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, y Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, comparó el trabajo de su equipo con el de antropólogos del Color al seleccionar familias cromáticas.

Por su parte, Behr anunció Hidden Gem, un jade ahumado, como su Color del Año 2026 y lo presentó como una continuidad del predominio del verde en interiores, donde ese tono se considera ahora un neutro moderno que sustituye al gris y al beige.

Impacto en el consumo y en la vida cotidiana

La convergencia entre símbolos políticos y directrices de la industria incrementa la presencia de estos tonos en el guardarropa y en la decoración del hogar.

La elección de estos colores ya se ve en eventos y colecciones: el blanco apareció en vestidos de alfombra roja y el morado amatista emergió en colecciones de referencia, lo que refuerza la interpretación de que las decisiones institucionales y los movimientos sociales dialogan con las tendencias de consumo.

En conjunto, la combinación de historias políticas, recomendaciones de casas de Color y presencia en pasarelas explica por qué verde, morado y blanco ocupan hoy un lugar visible.



