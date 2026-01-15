Zendaya y Jacob Elordi regresan en la tercera temporada de Euphoria, que revela su primer tráiler oficial

La nueva entrega, encabezada por Zendaya, Hunter Schafer y Jacob Elordi llegará a HBO Max el próximo 13 de abril.

Hoy 07:00

La tercera temporada de Euphoria presentó su primer tráiler oficial, en una producción nuevamente liderada por Sam Levinson, creador, guionista y director de la serie, basada en el formato israelí Hot, de Ron Leshem y Daphna Levin.

El elenco principal vuelve a estar encabezado por Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. Según la sinopsis, esta nueva etapa sigue a “un grupo de amigos de la infancia que, al dejar el instituto y enfrentarse a un mundo más amplio y desafiante, lidian con la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal”.

La temporada incorpora además un extenso listado de participaciones especiales, entre ellas Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Paula Marshall, Zak Steiner, Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Sam Trammell, Trisha Paytas, Vinnie Hacker, entre muchos otros.

En el plano técnico, la producción fue rodada utilizando una nueva emulsión cinematográfica de Kodak, en formatos 35 mm y 65 mm, desarrollada especialmente para este proyecto. De esta manera, Euphoria se convierte en la primera serie de ficción televisiva en filmar una parte significativa de su metraje en 65 mm. Levinson trabajó en conjunto con el director de fotografía Marcell Rév para implementar este avance.

El primer episodio de la tercera temporada se estrenará en HBO Max el 13 de abril, más de cuatro años después del final de la segunda entrega. Cada lunes se estrenará un nuevo capítulo hasta completar los ocho episodios previstos.