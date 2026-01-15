Gustavo Petro confirmó que se reunirá con Donald Trump en febrero

El encuentro se llevaría a principios del mes que viene en Washington y será para aclarar información sobre narcotráfico en Colombia.

Hoy 07:52

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, a principios de febrero, luego de meses de amenazas por parte de la Casa Blanca en el marco de su política antidrogas.

"El debate de los Gobiernos, de los presidentes, ha terminado con la posibilidad de un encuentro que será el 3 de febrero y ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante", precisó, según un informe de Xinhua.

Petro aseguró que la misma busca dar tranquilidad al pueblo colombiano y anunciar a Trump sobre las mentiras que cierto sector de la oposición en Colombia difundió sobre él y su Gobierno entre las autoridades de Estados Unidos.

"Por fin, hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general", indicó.

Petro reconoció que Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína, pero subrayó que el abuso de fentanilo en Estados Unidos constituye un problema de salud pública de responsabilidad exclusiva del Gobierno estadounidense.

"Tenemos que lograr que eso no entre en Colombia", afirmó, a la vez que calificó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

Petro aseguró que es una prioridad para la Fuerza Pública identificar posibles redes criminales que busquen ingresar y comercializar esta "droga de la muerte" en el país sudamericano.

Además, Petro señaló que, si Estados Unidos desea cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, puede comenzar comprando los productos que venden los campesinos que voluntariamente sustituyeron sus cultivos ilícitos.