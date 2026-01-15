El golpe bajo que Sydney Sweeney se salvó de escuchar en los Globos de Oro

La presentadora Nikki Glaser confesó que tenía preparado un chiste demoledor sobre la actriz, pero decidió descartarlo a último momento al saber que no asistiría a la gala. Luego del evento, reveló el contenido completo de las bromas que omitió de su monólogo.

Hoy 07:50

La actriz Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una polémica que no llegó a ocurrir en vivo durante los Globos de Oro. La humorista Nikki Glaser, anfitriona de la ceremonia por segundo año consecutivo, reveló que tenía preparado un chiste especialmente filoso sobre la protagonista de Euphoria, pero eligió no decirlo cuando supo que Sweeney no estaría presente en la sala.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la gala transmitida el domingo por la noche, Glaser repartió humor negro sobre temas incómodos: desde la lista de Jeffrey Epstein, hasta la reputación de Leonardo DiCaprio de salir con mujeres menores de 25 años, pasando por las tensiones políticas del momento. Sin embargo, varios nombres quedaron fuera del monólogo, y uno de ellos fue el de Sydney Sweeney.

La comediante visitó el martes The Howard Stern Show, donde abrió su aplicación de notas del iPhone y leyó algunos de los chistes descartados. El primero en mencionar fue el que apuntaba directamente a Sweeney y a uno de sus recientes tropiezos cinematográficos.

Sydney Sweeney en Christy

“Esta noche es para celebrar, pero no podemos ignorar que está siendo un momento raro para Hollywood. Como ya saben, la gente no está yendo al cine”, comenzaba la broma. “Si no me creen, este año había una película en la que Sydney Sweeney interpretaba a una lesbiana que se paseaba en pantalones cortos durante dos horas y recaudó 14 dólares”.

El dardo hacía referencia a Christy, la película dirigida por David Michôd estrenada en noviembre en Estados Unidos, donde Sweeney interpretó a la boxeadora Christy Martin, figura pionera del deporte en los años 90. Pese al esfuerzo físico que implicó el papel y a la expectativa mediática en torno a su carrera, la película recaudó apenas dos millones de dólares, muy por debajo de su presupuesto de 15 millones.

Nikki Glaser y Sydney Sweeney

Sweeney defendió el proyecto en varias entrevistas, asegurando que “no siempre hacemos arte a cambio de cifras, lo hacemos por el impacto”. Pero el fracaso comercial generó una ola de análisis sobre los motivos posibles. Algunos apuntaron a sus recientes polémicas, como el anuncio de American Eagle calificado de racista, o sus posturas políticas conservadoras, que en redes sociales generaron un clima adverso.

Glaser explicó que finalmente decidió eliminar el chiste al enterarse de que Sweeney no acudía a la gala, aunque sí estuvo en una pre-fiesta organizada por Variety. Además de la actriz, también quedaron fuera otras pullas dedicadas a Brad Pitt, Sean Penn, Julia Roberts y Jonathan Bailey, entre otros.

Aunque la broma no llegó al escenario, su revelación posterior volvió a poner a Sydney Sweeney en el centro del debate mediático, confirmando que su figura sigue despertando fuertes reacciones dentro y fuera de Hollywood.