El costo de las multas de la caminera de Córdoba baja un 3,8%

La Unidad Fija de Multa, con base en el litro de nafta súper de YPF, tendrá a partir de este jueves una reducción del 3,8% respecto al establecido a mediados del mes pasado.

Hoy 08:05

La actualización del precio de la nafta súper impacta de lleno en el valor de las multas de la Policía Caminera de la vecina provincia de Córdoba.

De acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, la Unidad Fija de Multa –el valor de referencia– pasó de 1.696 pesos a 1.631 pesos.

Con estos nuevos valores, de acuerdo a lo informado por Cadena 3, por no llevar las luces encendidas se puede pagar algo más de 326.000 pesos cuando hace un mes fue de 340 mil. La multa máxima llega a $3.262.000.

-Infracciones leves: conducir fumando tiene una penalización de 20 a 100 UF, es decir entre 32.620 pesos y 163.100 pesos, más la pérdida de 0 a 2 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones graves: no llevar las luces encendidas, tiene una penalización que va desde 100 a 200 UF; es decir entre 163.100 y 326.400 pesos con pérdida de 2 a 5 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones muy graves: cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, de 200 a 400 UF es decir entre 326.400 pesos y 652.800 pesos, con pérdida de 5 a 20 puntos.

-Infracciones máximas: destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias, o grados máximos de alcoholemia: de 1.200 a 2.000 UF; es decir 1.957.200 a 3.262.000 pesos e inhabilitación para conducir y hasta denuncia penal en algunos casos.