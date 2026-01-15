Donald Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

La reunión con la líder opositora venezolana, que tendrá lugar en Washington, coincide con un momento en el que aparecieron señales de entendimiento entre la Casa Blanca y la cúpula del poder en Caracas.

Hoy 08:24

Donald Trump recibirá este jueves a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Este gesto político aparece en el marco de un momento en el que el gobierno republicano mostró signos de afianzamiento del diálogo con el gobierno establecido en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reunión también se concreta luego de que Trump afirmara la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, distinción que ella le dedicó públicamente y sobre la que incluso deslizó la posibilidad de entregársela. Respecto a esa voluntad en particular, la academia noruega aclaró que no es posible.

En paralelo, Trump reveló que mantuvo una “larga” conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a la que calificó como “formidable”. Desde Caracas, la vicepresidenta sostuvo que el intercambio fue “productivo y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”, lo que reforzó la señal de entendimiento entre ambas administraciones.

Machado salió de Venezuela tras meses de clandestinidad con apoyo logístico estadounidense y, desde la entrega del Nobel en Oslo, sostuvo una agenda de bajo perfil con contactos puntuales, entre ellos un encuentro con el Papa León XIV en Roma. Allí afirmó que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, en respaldo a la estrategia de Washington.

Tras el ataque militar estadounidense que forzó la salida del poder de Nicolás Maduro, rápidamente asumió la vicepresidenta Rodríguez con el aval de Trump, pese al deseo de Machado de ocupar lugar. En ese contexto, el presidente estadounidense señaló que Machado es “una persona amable”, pero que “no goza de apoyo ni de respeto en su país”, una definición que generó desconcierto en sectores de la oposición venezolana.

Sin embargo, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, conducen la política hacia Venezuela con foco en la producción petrolera, bajo control de Washington, y en la necesidad de garantizar estabilidad. Por su parte, las petroleras para avanzar reclaman claridad respecto al marco legal y político.

En ese marco, el escenario sigue abierto respecto a cómo continuará siendo la administración en Venezuela y a quien apoyará Trump. Mientras tanto, Estados Unidos insiste en priorizar la estabilidad del gobierno chavista, al que en el pasado calificaron como un “régimen narcoterrorista”, aun cuando sectores del exilio venezolano en Estados Unidos reclaman una restitución rápida de la democracia.