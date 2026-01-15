Otra tragedia con una grúa en Tailandia: dos muertos y un herido en la obra de un puente en Bangkok

Fue el día después de que otra grúa cayera sobre un tren provocando 32 víctimas fatales. En ambos proyectos trabajaba la misma empresa local.

Hoy 08:39

Una nueva tragedia con una grúa como protagonista conmociona a Tailandia. Este jueves dos personas murieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una ruta a las afueras de Bangkok, apenas un día después de que otra formación similar cayera sobre un tren dejando 32 víctimas fatales y 65 heridos al noroeste del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Dos personas murieron y una está herida", dijo a la agencia de noticias EFE el policía Saranyapong Aonsingh, quien añadió que efectivos del cuerpo de seguridad se encuentran en el lugar del accidente.

Te recomendamos: Tailandia: al menos 22 muertos y más de 60 heridos al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros

Según informaron los equipos de rescate y bomberos de Tailandia en su cuenta de Facebook, la grúa se desplomó alrededor de las 9:15 hora local por motivos aún desconocidos en una obra de la autovía de Rama II en la provincia de Samut Sakhon, a las afueras de Bangkok, impactando sobre dos automóviles.

Te recomendamos: Horror en Tailandia: encuentran a una bebé recién nacida abandonada en el tanque de un inodoro

El accidente se produce apenas un día después de que otra grúa se precipitara, por motivos todavía desconocidos, sobre un tren que iba de la capital tailandesa a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

Según el último recuento del Ministerio de Salud tailandés, al menos 32 personas perdieron la vida en el accidente y 65 resultaron resultaron heridas.

En ambos casos, según dijo hoy el ministro de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, en una entrevista a un programa de televisión, los proyectos estaban vinculados a la empresa local Italian-Thai Development.

Te recomendamos: Que pasó con la estrella de OnlyFans, Bonnie Blue, que podría quedar presa hasta 15 años en Tailandia

"No sabemos qué ha pasado exactamente con la compañía (...). Si la situación continúa, podríamos tener que anunciar un cierre temporal nacional de todas sus actividades", precisó.

Esta empresa, junto a una filial de China Railway Group (también detrás de la obra ferroviaria accidentada), gestionaba asimismo el edificio en obras que se derrumbó en Bangkok durante un terremoto con epicentro en Birmania el pasado marzo, con decenas de fallecidos.

Te recomendamos: Recrudece el conflicto entre Tailandia y Camboya: al menos cinco muertos y miles de evacuados

En el incidente de este miércoles, la grúa trabajaba en la construcción de una vía elevada para un ferrocarril de alta velocidad entre Tailandia y China y cayó sobre un tren que circulaba por debajo, a 250 kilómetros de Bangkok.

Las autoridades tailandesas investigan ambos sucesos, en un país donde los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes debido en parte a la laxa aplicación de las normas de seguridad.