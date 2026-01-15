Ingresar
Renatre y Uatre realizaron un operativo en campo de Tintina

Dieron con trabajo no registrado, sueldos bajos, falta de salubridad, falta de ropa de trabajo y de provisión de comida, etc.

Hoy 09:20

Personal de Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) realizó un operativo de fiscalización en la ciudad de Tintina, sobre Ruta Provincial Nº 5, en un establecimiento donde se relevaron seis trabajadores dedicados al corte de leña y a la quema de carbón.

Durante el procedimiento se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas trabajo no registrado, sueldos bajos, falta de agua potable, ausencia de baños y de condiciones básicas de higiene, además de la falta de ropa de trabajo y de provisión de comida. Asimismo, los trabajadores no gozan de vacaciones ni perciben aguinaldo, vulnerando derechos laborales fundamentales.

Desde Renatre y Uatre se remarcó la importancia de continuar con estos operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores rurales en toda la región.

