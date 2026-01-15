Identificaron a los sujetos que atacaron con piedras una garita policial

La investigación desplegada tras los ataques permitió secuestrar distintos elementos. Los posibles autores fueron citados por la Justicia de la ciudad de Añatuya.

Un importante avance se registró en las últimas horas en el marco de la causa que investiga el ataque vandálico contra la garita policial ubicada en el barrio Manzione de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada.

La investigación se inició tras una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada, cuando en menos de 72 horas desconocidos arrojaron objetos contundentes en dos oportunidades contra la dependencia policial, poniendo en riesgo la integridad física del efectivo que se encontraba cumpliendo servicio en el lugar.

En ambos episodios, el uniformado que se encontraba dentro de la garita resultó ileso, aunque los impactos provocaron daños materiales en la estructura.

A partir de las denuncias correspondientes y de las tareas investigativas llevadas adelante por personal policial, y el fiscal Guillermo Farías, se logró identificar a los presuntos autores de los ataques. Se trata de dos sujetos que fueron señalados como responsables de arrojar los elementos contundentes contra la garita policial.

En el marco de la causa, el Juzgado interviniente, a cargo del juez Álvaro Mansilla, dispuso la realización de allanamientos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Durante los procedimientos, efectivos policiales secuestraron diversos elementos (prendas de vestir) que serían de interés para la investigación y que podrían estar relacionados con los hechos denunciados. Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia para su análisis y posterior incorporación al expediente.

No obstante, y pese a la identificación de los presuntos involucrados, el magistrado resolvió que, por el momento, no se proceda a la aprehensión de los sujetos, pero sí deberán presentarse en el Centro Judicial Añatuya.