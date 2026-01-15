Evelyn Botto y la propuesta hot que dejó sin palabras a Wanda Nara en MasterChef

La morocha agarró desprevenida a Wanda Nara y la sorprendió con una propuesta indecente en MasterChef Celebrity durante un intercambio distendido que rápidamente se volvió tema de conversación.

Hoy 10:15

Wanda Nara y Evelyn Botto protagonizaron un momento de alto voltaje en MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora llegó a la estación de la participante del repechaje y ella, sabiendo la clase de preguntas que se le venía, la indagó sobre si alguna vez besó a una mujer.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Wanda le reveló a Evelyn que nunca, y la conductora, sin saber que Botto es bisexual, se llevó una sorpresa al enterarse de que ella sí lo hizo y en muchas oportunidades. Evelyn incluso le propuso a Wanda un beso, pero la propuesta fue rechazada tajantemente.

Fue así que Wanda cambió decididamente el tema de conversación y le preguntó acerca de Bal y los posibles consejos que recibió, ya que él fue parte de Masterchef Celebrity en su primera temporada. “Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo con vos”, explicó.

“A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? Ya que son tan modernos, vos le podrías pedir casamiento a él”, continuó Wanda hacia Botto.

La novia de Fede, en un pase de factura, respondió: “Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer ‘te amo’. Esto es mucha información”. Y agregó con la intención de que la conductora se vaya de su cocina: “Si entro a la competencia, le pido yo casamiento”.

Minutos más tarde, durante la degustación del plato, Botto bromeó con que “solo vino a Masterchef para besar a Wanda”.