Atentos hinchas de Sarmiento: así será la venta de entradas para el duelo ante Lanús por Copa Argentina

La dirigencia aclaró que no habrá venta online ni en otros puntos físicos. Todos los detalles en la nota.

Hoy 10:39

Sarmiento de La Banda informó cómo será la venta de entradas para el cruce ante Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina que se disputará el domingo 18 desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Caseros.

La venta será únicamente este viernes, de 11 a 18 horas, en las boleterías del estadio de Sarmiento, ubicado en Avenida Libertador y Soler, en La Banda.

La dirigencia aclaró que no habrá venta online ni en otros puntos físicos, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con tiempo para evitar demoras. Se espera una alta demanda por tratarse de un partido histórico para el club en una competencia nacional.

Precios de las entradas:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Mayores Popular: $50.000

Por otra parte, las personas con discapacidad podrán retirar su entrada el día del partido desde las 19 horas, presentando DNI y certificado correspondiente en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros.