Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ENE 2026 | 32º
X
Somos Deporte

Atentos hinchas de Sarmiento: así será la venta de entradas para el duelo ante Lanús por Copa Argentina

La dirigencia aclaró que no habrá venta online ni en otros puntos físicos. Todos los detalles en la nota.

Hoy 10:39

Sarmiento de La Banda informó cómo será la venta de entradas para el cruce ante Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina que se disputará el domingo 18 desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Caseros. 

La venta será únicamente este viernes, de 11 a 18 horas, en las boleterías del estadio de Sarmiento, ubicado en Avenida Libertador y Soler, en La Banda.

La dirigencia aclaró que no habrá venta online ni en otros puntos físicos, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con tiempo para evitar demoras. Se espera una alta demanda por tratarse de un partido histórico para el club en una competencia nacional.

Precios de las entradas:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000
  • Mayores Popular: $50.000

Por otra parte, las personas con discapacidad podrán retirar su entrada el día del partido desde las 19 horas, presentando DNI y certificado correspondiente en las boleterías del estadio Ciudad de Caseros.

TEMAS Club Atlético Sarmiento Copa Argentina Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor
  2. 2. El tiempo para este jueves 15 de enero en Santiago del Estero: el SMN anticipa “tormentas fuertes” en horas de la noche
  3. 3. Santiago es tu Río promete gran actividad en arena durante este fin de semana
  4. 4. Calles salvajes: un menor acuchilló a dos primos durante un enfrentamiento en La Banda
  5. 5. Visitamos el Campus “Básquet para Todos” y destacaron la gran participación de padres y niños
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT