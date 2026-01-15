Por las cancelaciones en sus vuelos, inician sumario administrativo a Flybondi

Las autoridades labraron una acta de infracción tras numerosas quejas de usuarios. De comprobarse la responsabilidad de la empresas, podrían aplicar sanciones a la empresa.

Hoy 11:17

El Gobierno - a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) - labró actas de infracción a la empresa Flybondi "por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo". La sanción llega luego de que, el pasado martes, 24 de los 47 vuelos programados para la jornada fueran suspendidas y los turistas tuvieron que quedarse varias horas esperando respuestas.

Según explicó el ente dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación "las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios".

El Gobierno iniciará un sumario administrativo contra Flybondi

Las actas emitidas por el Gobierno "dan inicio a un sumario administrativo" y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, "pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales".

La ANAC justificó que la medida fue tomada luego de que se registraran "quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales". En este escenario, el organismo recordó que los usuarios pueden presentar reclamos de manera gratuita a través del sitio web del organismo.

Por último, la ANAC explicó que continuará labrando actas de infracción a las "líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios" y agregó: "El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes".

Flybondi y una jornada de cancelaciones en aeroparque

Una nueva tanda de cancelaciones de Flybondi volvió a generar este martes escenas de tensión en el Aeroparque Jorge Newbery, donde cientos de pasajeros quedaron varados sin respuestas claras. De los 47 vuelos programados para la jornada, 24 fueron suspendidos, lo que derivó en extensas esperas, reclamos airados contra el personal de la aerolínea y un refuerzo de la seguridad con mayor presencia policial.

El episodio se inscribe en una secuencia que se arrastra desde el fin de semana. Ya el lunes, la compañía low cost debió cancelar 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo hizo lo propio con otros 20 sobre un total de 74.

Así, Flybondi acumula 125 vuelos cancelados en lo que va de 2026, un volumen que empieza a encender alertas en plena temporada alta.

En Aeroparque, la desorganización se tradujo en dos filas interminables: una destinada a la reprogramación de pasajes y otra para la presentación de reclamos formales.

“Me cancelaron el vuelo, viajaba esta tarde. Recién lo puedo cambiar para el miércoles y ni siquiera sale de Aeroparque, sino de Ezeiza. No tengo plata para hotel, comida ni transporte. Estoy esperando hace dos horas y media. Ya me pasó antes con Flybondi y nunca me reintegraron”, relató una pasajera en diálogo con C5N.

También hubo reclamos de turistas extranjeros. Un viajero italiano contó que su vuelo de las 12:40 fue cancelado sin mayores precisiones sobre una nueva fecha de salida. "Me dijeron que hoy no hay más vuelos, quizás mañana. Elegí esta empresa porque era barata”, explicó.

Entre los testimonios más sensibles se destacó el de una pareja de recién casados que se dirigía a Salta para su luna de miel. "Íbamos a Salta y nos cancelaron el vuelo a la mañana. Tenemos hoteles y actividades que no podemos cancelar”, dijeron también a C5N.

De acuerdo con el periodista especializado en aviación Diego Dominelli, el origen del problema estaría en una sobreventa de pasajes respaldada por una flota que la empresa aún no tenía plenamente disponible. Esa brecha operativa explicaría el elevado nivel de cancelaciones registrado en los últimos días y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de negocios de la aerolínea.