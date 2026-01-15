El presidente estadounidense dijo que la represión contra las manifestaciones está cesando en Teherán. Aseguró que Washington monitorea la situación, pero evitó confirmar si avanzará con una acción militar.

Hoy 11:18

En un posteo en su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump destacó la decisión de Irán de no aplicar la pena de muerte a un manifestante. "Es una buena noticia. ¡Esperemos que siga así!", sostuvo.

Erfan Soltani está encarcelado en Karaj, cerca de Teherán. Está acusado de propaganda contra el régimen islámico imperante en Irán y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el poder judicial en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El joven "no ha sido condenado a muerte", y en caso de condena, "el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos", indicó un comunicado.