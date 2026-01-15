Ingresar
Trump destacó la decisión de Irán de no aplicar la pena de muerte a un manifestante

El presidente estadounidense dijo que la represión contra las manifestaciones está cesando en Teherán. Aseguró que Washington monitorea la situación, pero evitó confirmar si avanzará con una acción militar.

Hoy 11:18

En un posteo en su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump destacó la decisión de Irán de no aplicar la pena de muerte a un manifestante. "Es una buena noticia. ¡Esperemos que siga así!", sostuvo.

Erfan Soltani está encarcelado en Karaj, cerca de Teherán. Está acusado de propaganda contra el régimen islámico imperante en Irán y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el poder judicial en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El joven "no ha sido condenado a muerte", y en caso de condena, "el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos", indicó un comunicado.

TEMAS Irán Donald Trump

