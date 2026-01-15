Sophie Turner deslumbra como Lara Croft en el primer vistazo a la serie de Tomb Raider

La actriz británica sorprende con una caracterización fiel al icónico personaje en el arranque del rodaje de la nueva serie live-action que prepara Prime Video, con Phoebe Waller-Bridge al mando del proyecto.

Hoy 11:29

El universo de Tomb Raider vuelve a cobrar vida y ya tiene a su nueva heroína en acción. Sophie Turner, recordada por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, se pone en la piel de Lara Croft para la serie live-action que prepara Prime Video, uno de los proyectos más esperados del catálogo que llegará en los próximos dos años.

El primer vistazo a Turner como la icónica aventurera fue captado en el backlot de los estudios donde comenzó el rodaje, y las imágenes no tardaron en encender el entusiasmo entre los fans. Las gafas rojas, el clásico top verde, los shorts marrones y las fundas laterales para armas recrean a la perfección la estética tradicional del personaje, evocando directamente a los videojuegos más emblemáticos de la saga.

Sophie Turner como Lara Croft

Phoebe Waller-Bridge y Chad Hodge, responsables creativos de la serie, parecen haber apostado por una versión de Croft que respeta los elementos más reconocibles del personaje. Para los seguidores que esperaban una adaptación fiel al espíritu de la franquicia, este primer adelanto resulta una señal más que alentadora.

La producción recién está en sus primeras etapas, pero el look revelado deja en claro la dirección del proyecto: una Lara Croft clásica, poderosa y visualmente impactante. Con Turner al frente y un equipo creativo del más alto nivel, la expectativa por la serie continúa creciendo mientras los fanáticos aguardan su llegada a la pantalla.