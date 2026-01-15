Quimsa completa su plantel con la llegada de Fausto Ruesga

El alero bahiense de 25 años es el último refuerzo de la Fusión y llega con experiencia en la Liga, en España y con paso por las selecciones argentinas.

Hoy 12:14

Quimsa completó su plantel para la temporada con la incorporación de Fausto Ruesga, alero bahiense de 25 años y 1,98 metros, que se suma como el último refuerzo del equipo santiagueño.

Ruesga se formó en Olimpo y debutó en La Liga Nacional con la camiseta de Bahía Basket, antes de dar el salto a la Liga ACB de España con Andorra. Además, jugó en las categorías de ascenso del básquet español en Palma, Melilla y Benicarló, sumando experiencia en distintos niveles del básquet europeo. Su último paso fue nuevamente por Olimpo, en la Liga Bahiense.

A nivel selección, disputó torneos en formativas como el Mundial U19 de 2019 en Grecia y fue parte de la Selección Argentina 3x3 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde además ganó el concurso de volcadas. Con la Selección Mayor debutó en febrero de 2021 frente a Chile.

“Muy feliz y agradecido con Quimsa por tener esta oportunidad, un equipo con historia y que siempre pelea por cosas importantes. Estoy con ganas de empezar a trabajar”, expresó el nuevo refuerzo tras confirmarse su llegada a la Fusión.