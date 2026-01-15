El Gobierno aprobó otro proyecto con el RIGI de USD 665 millones para reactivar una mina en San Juan

Con esta aprobación, ya son diez los proyectos con aval oficial bajo el régimen, lo que lleva el monto total de inversiones aprobadas a más de USD 25.000 millones.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), eje central de la estrategia oficial para captar inversiones extranjeras, incorporó un nuevo proyecto a su listado.

La empresa Minas Argentinas SA obtuvo el visto bueno para desarrollar Carbonatos Profundos, un plan de USD 665 millones de inversión que tiene el objetivo reactivar la mina Gualcamayo en la provincia de San Juan. Con esta aprobación, ya son diez los proyectos con aval oficial bajo el régimen, lo que lleva el monto total de inversiones aprobadas a más de USD 25.000 millones.

La resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, autoriza a la compañía a ejecutar la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, así como de realizar las pruebas de factibilidad de los yacimientos de oro y plata, y la construcción y operación de una nueva planta de procesamiento.

La minera presentó la solicitud como Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el desarrollo en la región de Gualcamayo, ubicada a 270 kilómetros al norte de la capital provincial. El plan contempla la generación de 4.500 empleos entre directos e indirectos.

Según la documentación oficial, el monto inicial de inversión para el primer año será de USD 46.741.254, y el del segundo año de USD 43.858.696. Estas cifras permiten superar el 40% del mínimo exigido por la Ley Bases para este tipo de iniciativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó la importancia del proyecto al señalar que “permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización que va a emplear 1700 personas en forma directa”.

El plan de desarrollo de proveedores presentado por la propia empresa establece que el 69% del monto invertido en bienes, servicios y obras de infraestructura durante la construcción y operación corresponderá a proveedores locales, superando el 20% exigido por la normativa vigente.

Gualcamayo estaba en proceso de cierre hasta hace apenas dos años. La llegada de Aisa Group en 2023 —grupo empresario con base en la Argentina y actual accionista y operador de Minas Argentinas— permitió sostener la operación, regularizar deudas con proveedores, avanzar en la recategorización de recursos y reservas y retomar las tareas de exploración que hoy dan sustento a un plan de desarrollo de largo plazo.

Los 10 proyectos aprobados bajo el RIGI

El RIGI busca fomentar la llegada de capitales y potenciar grandes proyectos en sectores estratégicos como la minería y la energía. Si bien ya suma más de 27 iniciativas presentadas, la mayoría concentradas en esos rubros, hasta el momento solo 10 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.

YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.

Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.

Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.

Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.

Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.

Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.

Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.