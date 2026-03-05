“Si el pronóstico se cumple vamos a tener bastantes problemas”: advierten por más lluvias en Santiago del Estero

El meteorólogo del INTA, Howard Van Meer, analizó el actual escenario climático y explicó que la provincia atraviesa un período más húmedo de lo habitual. Además, alertó que las precipitaciones podrían continuar durante varios días.

Hoy 11:18

El meteorólogo del INTA, Howard Van Meer, se refirió a las intensas lluvias registradas en Santiago del Estero en los últimos días y explicó que el fenómeno responde a un ciclo climático más húmedo, algo que, según indicó, comenzó a notarse desde fines del año pasado.

“Empezó a llover a partir de Navidad y prácticamente no dejó de hacerlo”, señaló el especialista al analizar la situación actual. En ese sentido, remarcó que se trata de “un año atípico”, ya que las precipitaciones se están dando con mayor frecuencia y de manera más generalizada en distintas zonas de la provincia.

Van Meer explicó que actualmente la región transita un ciclo algo más húmedo, vinculado principalmente a los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, que influyen en el comportamiento de las lluvias en la región. Sin embargo, aclaró que no se puede atribuir directamente esta situación al cambio climático.

Howard Van Meer

“Son lluvias bastante generalizadas en todas las cuencas, lo cual también significa que vamos a tener buenos aportes de agua al embalse de Río Hondo”, indicó. No obstante, advirtió que este escenario también podría generar inconvenientes más adelante si las precipitaciones continúan con la misma intensidad.

El especialista también explicó que marzo suele ser el mes con mayor cantidad de lluvias, con promedios que oscilan los 120 mm, considerados normales para la época. Sin embargo, señaló que en algunos sectores ya se registraron acumulados importantes. Como ejemplo, mencionó que en los campos experimentales del INTA en cercanías de Arraga se registraron sumas alrededor de 75 milímetros.

Respecto al pronóstico para los próximos días, Van Meer advirtió que la inestabilidad podría mantenerse durante gran parte de la semana. “Hay un pronóstico que indica que seguirá así durante varios días, con muy poco sol, posiblemente hasta el jueves de la próxima semana”, explicó.

En ese contexto, lanzó una advertencia sobre el posible impacto de las precipitaciones si se cumplen los modelos meteorológicos actuales. “Si este pronóstico se cumple vamos a tener problemas, porque esto no termina aquí y en los próximos cinco o seis días hay que estar muy atentos”, sostuvo.

Finalmente, el especialista indicó que la continuidad de las lluvias podría generar complicaciones por exceso de agua, especialmente en zonas urbanas, donde el sistema de drenaje suele verse exigido cuando se registran precipitaciones persistentes.