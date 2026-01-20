Ya están los ganadores de la “Vuelta a clases con DP”: se sortearon millones de pesos y notebooks con útiles escolares

El esperado sorteo de “La Vuelta a clases con Diario Panorama” ya se realizó y dejó a 20 santiagueños como ganadores de importantes premios pensados para acompañar el inicio del año escolar.
La propuesta, impulsada por Diario Panorama, buscó brindar una ayuda concreta a las familias en el regreso a las aulas, con un total de 20 millones de pesos en premios, repartidos entre dinero en efectivo y kits escolares completos.
Ganadores del premio de 1 millón de pesos
- Luciana Gerez
- Delia Agüero
- Luis Alfonso Crucianelli
- Nazarena Escolano
- Maia Antonella
- Agustina Trejo
- María Belén Vivas
- Yaneth Luna
- Florencia Páez
- Eliana Cruz
Ganadores de notebooks con mochilas completas de útiles escolares
- Mariné Díaz
- Karlyta Pereyra
- María Alejandra Zeballos
- Mirel Figueroa
- Silvia Neirot
- Rocío Gómez
- Rosy Avellaneda
- Nadia Díaz
- Celeste Ibáñez
- Juana Rojas
El concurso generó una gran participación a través de las redes sociales y permitió que muchos seguidores del portal puedan acceder a premios importantes para comenzar el ciclo lectivo con mejores herramientas.
Desde Diario Panorama agradecieron a todos los participantes que formaron parte de esta iniciativa y confirmaron que se estarán comunicando con los ganadores para coordinar la entrega de los premios.