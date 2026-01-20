Ya están los ganadores de la “Vuelta a clases con DP”: se sortearon millones de pesos y notebooks con útiles escolares

El esperado sorteo de “La Vuelta a clases con Diario Panorama” ya se realizó y dejó a 20 santiagueños como ganadores de importantes premios pensados para acompañar el inicio del año escolar.

La propuesta, impulsada por Diario Panorama, buscó brindar una ayuda concreta a las familias en el regreso a las aulas, con un total de 20 millones de pesos en premios, repartidos entre dinero en efectivo y kits escolares completos.

Ganadores del premio de 1 millón de pesos

Luciana Gerez Delia Agüero Luis Alfonso Crucianelli Nazarena Escolano Maia Antonella Agustina Trejo María Belén Vivas Yaneth Luna Florencia Páez Eliana Cruz

Ganadores de notebooks con mochilas completas de útiles escolares

Mariné Díaz Karlyta Pereyra María Alejandra Zeballos Mirel Figueroa Silvia Neirot Rocío Gómez Rosy Avellaneda Nadia Díaz Celeste Ibáñez Juana Rojas

El concurso generó una gran participación a través de las redes sociales y permitió que muchos seguidores del portal puedan acceder a premios importantes para comenzar el ciclo lectivo con mejores herramientas.

Desde Diario Panorama agradecieron a todos los participantes que formaron parte de esta iniciativa y confirmaron que se estarán comunicando con los ganadores para coordinar la entrega de los premios.