La Banda: detienen a presunto proveedor de droga y secuestran más de cuatro kilos de cocaína de máxima pureza

El operativo fue realizado por la Policía Federal tras una investigación que buscaba identificar al abastecedor de varios puntos de venta de droga en La Banda y la Capital. También incautaron armas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Hoy 19:37

Un importante procedimiento antidrogas permitió desarticular el accionar de un presunto proveedor de cocaína que abastecía a distintos puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de La Banda y la Capital santiagueña. El operativo fue realizado en la tarde de este jueves por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina.

La investigación se desarrolló durante varias semanas y se nutrió de información obtenida a partir de distintos allanamientos realizados previamente en causas vinculadas al narcomenudeo. A partir de esos datos y del análisis realizado por los detectives federales, los investigadores lograron identificar a un hombre de avanzada edad que sería el encargado de proveer cocaína a diversos “búnkeres” dedicados a la comercialización de droga al menudeo.

Con las pruebas reunidas, los efectivos avanzaron con un allanamiento en un domicilio ubicado en el sector conocido como La Bajada, en La Banda. Durante el procedimiento, los investigadores lograron desarticular la actividad del sospechoso.

En el interior de la vivienda se secuestraron más de tres kilogramos de cocaína de máxima pureza, además de armas de fuego, una importante cantidad de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Al momento del operativo, el principal investigado se encontraba en el domicilio junto a su familia, donde, según indicaron fuentes del procedimiento, intentaba disimular la actividad ilícita que se llevaba adelante en el lugar.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, a cargo del juez Sebastián Argibay, con intervención del fiscal federal Pedro Simón, quienes dispusieron la inmediata detención del sospechoso.

El hombre quedó alojado en la sede de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, mientras que las sustancias, las armas, el dinero y los dispositivos electrónicos quedaron secuestrados como elementos de prueba en la causa.

Fuentes de la investigación señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por causas vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza las sospechas sobre su presunto rol dentro de la cadena de distribución de estupefacientes en la provincia.

En paralelo, los investigadores continúan con las tareas para determinar si existen otros involucrados en la red de comercialización, siguiendo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación.