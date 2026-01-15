Gran expectativa: proyectan una cosecha récord de maíz de 62 millones de toneladas

La campaña de maíz apunta a una producción récord impulsada por buenos rindes en las principales provincias, mientras que la soja avanza con cautela y queda a la espera de lluvias para sostener su potencial productivo.

Hoy 12:26

La campaña de maíz alcanzará una producción récord de 62 millones de toneladas, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra implica un crecimiento del 24% en comparación con el ciclo pasado y supera por 9,5 millones de toneladas el máximo histórico anterior de 52,5 millones registrado en el periodo 2023/24.

El área destinada a la cosecha de grano comercial se estima en 8,05 millones de hectáreas, sobre una superficie total sembrada de 9,75 millones.

A pesar de que la falta de lluvias y las altas temperaturas redujeron las expectativas de rendimiento para los maíces tempranos en la zona central del país entre un 10% y un 20%, la proyección global subió un millón de toneladas respecto a lo previsto inicialmente. De acuerdo con el informe, la provincia de Santa Fe registra los mayores rendimientos con 90,4 quintales por hectárea.

En Córdoba se esperan 88,2 quintales y en Buenos Aires 78,1 quintales, valores que se sitúan por encima de los obtenidos en el ciclo anterior.

En las provincias del norte, como Chaco y Santiago del Estero, el desarrollo de los cultivos tardíos cuenta con disponibilidad de agua. No obstante, existe un monitoreo constante por la presencia de la chicharrita, una plaga que genera preocupación en la región, aunque los productores cuentan con materiales más resistentes y tratamientos técnicos para mitigar su impacto.

La soja, en pausa a la espera del clima

La Bolsa de Comercio de Rosario dio por concluida la siembra de soja, con una superficie implantada de 16,4 millones de hectáreas a nivel nacional.

Según el informe, la escasez de lluvias y las altas temperaturas registradas en el último mes comenzaron a impactar en los lotes de soja de primera y de segunda, especialmente en el centro y sur de la región pampeana. No obstante, el organismo destacó que los pronósticos de precipitaciones para los próximos días permitirían una recuperación del estado de los cultivos.

En ese escenario, la entidad mantiene una perspectiva favorable para la campaña, con la expectativa de que la soja recupere una condición de buena a muy buena y conserve un sólido ritmo de desarrollo. De concretarse ese escenario climático, la producción podría superar la estimación inicial de 47 millones de toneladas.