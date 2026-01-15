Ingresar
Obras Públicas refuerza los trabajos de mantenimiento del sistema de desagües pluviales en La Banda

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración vecinal en el mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos.

Hoy 12:45

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de mantenimiento de la bomba de desagote ubicada en el barrio Quilmes, la limpieza de la cámara de la bomba de calle Alberdi y la limpieza de las bocas de tormenta en la intersección de Urquiza y Misiones.

En este sentido, la Municipalidad de La Banda destaca la importancia de estas tareas enfocadas en la limpieza como una tarea fundamental en la optimización del sistema de escurrimiento de la ciudad.

Al respecto, se destacó también la importancia de la colaboración vecinal en el mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos ya que se trata de acciones fundamentales para evitar la obstrucción de los desagües pluviales y el posterior anegamiento de las calles tras las frecuentes lluvias caídas en las últimas semanas.

En, este sentido, se resaltó la necesidad de que toda la comunidad respete los días y horarios de la recolección de residuos y se haga un uso responsable de los contenedores de residuos evitando depositar en los mismo restos de poda y de obra.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda

