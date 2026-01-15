Ingresar
La Banda: continúan las acciones de promoción de la salud en Plaza Belgrano

La actividad permite brindar información sobre la importancia de la hidratación, especialmente en el período estival. También se realizan controles de presión arterial a los adultos mayores.

Hoy 12:50

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección General de Salud, llevó adelante una jornada de promoción y prevención de la salud durante el taller de folclore que se desarrolla en Plaza Belgrano.

En la oportunidad, se brindó información sobre la importancia de la hidratación, especialmente en el período estival, y se realizaron controles de presión arterial a los adultos mayores que participan de esta actividad, con el objetivo de promover el cuidado de la salud y el bienestar integral.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la prevención, el acompañamiento y la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo hábitos saludables y el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro y cuidado.

Cabe destacar, que el taller gratuito de folclore continuará realizándose los días lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22 de manera libre para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un momento de esparcimiento sin conocimientos previos.

