Hinchas de Comercio se autoconvocaron para pedir la intervención del club: “Que se vayan todos”

Con un banderazo y cánticos contra la dirigencia, simpatizantes del Tripero se manifestaron en la sede tras el derrumbe de una tribuna y juntaron firmas para solicitar la intervención.

Hoy 13:24

Hinchas de Comercio Central Unidos se autoconvocaron este mediodía en las instalaciones del club para realizar un banderazo y pedir la intervención de la institución, a pocos días de que el club fuera noticia nacional por el derrumbe de una tribuna durante el encuentro ante Central Argentino por el Torneo Regional.

Entre cánticos y el repetido “que se vayan todos”, los simpatizantes expresaron su fuerte malestar con la actual conducción del club, a la que responsabilizan por el estado de las instalaciones y la situación institucional que atraviesa la entidad.

Durante la protesta, los hinchas juntaron firmas con el objetivo de elevar un pedido formal para que el club sea intervenido y se revise la gestión dirigencial, en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad y el futuro deportivo del Tripero.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, aunque dejó en claro el clima de tensión que se vive en Comercio, que atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años.