El autodespacho ya llegó a los surtidores de YPF en Santiago del Estero

La nueva modalidad permite a los usuarios cargar combustible por su cuenta las 24 horas, con descuentos de hasta el 9% y con todas las medidas de seguridad garantizadas.

Hoy 14:05

El sistema de autodespacho de combustible ya está disponible en las estaciones de servicio YPF de Santiago del Estero, incorporando una modalidad que moderniza la experiencia del cliente y ofrece importantes beneficios económicos.

Los playeros Agustín y Guido explicaron a Noticiero 7 cómo funciona este mecanismo que ya empezó a ganar adeptos entre los automovilistas locales.

“Es algo novedoso. Funciona a través de la aplicación YPF. El cliente ingresa y escanea el código QR; la aplicación le permite elegir el combustible y el importe. Una vez que realiza eso, la app habilita a realizar la carga. Es muy sencillo”, detallaron.

Entre las ventajas más destacadas, señalaron que el servicio opera las 24 horas y ofrece un 3% de descuento por utilizar la modalidad. Además, quienes carguen combustible durante la madrugada acceden a un 6% adicional, lo que suma un 9% de ahorro.

“La experiencia es muy buena y la gente se está animando. Tenemos todas las medidas de seguridad necesarias y a disposición del cliente”, aseguraron los trabajadores.

Por último, destacaron el impacto positivo de este avance: “Es una buena iniciativa; esperamos que se vaya implementando de a poco. Es provechosa por los beneficios que ayudan a cuidar un poco el bolsillo”.