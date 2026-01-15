El autodespacho ya llegó a los surtidores de YPF en Santiago del Estero

La nueva modalidad permite a los usuarios cargar combustible por su cuenta las 24 horas, con descuentos de hasta el 9% y con todas las medidas de seguridad garantizadas.
El sistema de autodespacho de combustible ya está disponible en las estaciones de servicio YPF de Santiago del Estero, incorporando una modalidad que moderniza la experiencia del cliente y ofrece importantes beneficios económicos.
Los playeros Agustín y Guido explicaron a Noticiero 7 cómo funciona este mecanismo que ya empezó a ganar adeptos entre los automovilistas locales.
“Es algo novedoso. Funciona a través de la aplicación YPF. El cliente ingresa y escanea el código QR; la aplicación le permite elegir el combustible y el importe. Una vez que realiza eso, la app habilita a realizar la carga. Es muy sencillo”, detallaron.
Entre las ventajas más destacadas, señalaron que el servicio opera las 24 horas y ofrece un 3% de descuento por utilizar la modalidad. Además, quienes carguen combustible durante la madrugada acceden a un 6% adicional, lo que suma un 9% de ahorro.
“La experiencia es muy buena y la gente se está animando. Tenemos todas las medidas de seguridad necesarias y a disposición del cliente”, aseguraron los trabajadores.
Por último, destacaron el impacto positivo de este avance: “Es una buena iniciativa; esperamos que se vaya implementando de a poco. Es provechosa por los beneficios que ayudan a cuidar un poco el bolsillo”.