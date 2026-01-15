Enzo Fernández está en los planes del dos gigantes europeos

Mientras tanto, el volante sigue enfocado en su presente en la Premier League, aunque su nombre vuelve a estar, una vez más, en la agenda de los clubes más grandes del mundo.

El nombre de Enzo Fernández volvió a instalarse en la órbita de los clubes más poderosos de Europa. Capitán, titular indiscutido y una de las grandes figuras del Chelsea, el volante de la Selección Argentina aparece en la agenda del Paris Saint-Germain y también del Real Madrid de cara a los próximos mercados de pases.

Según informó el medio francés L’Équipe, el PSG evalúa seriamente su incorporación como parte del plan de renovación del mediocampo para la temporada 2026/27. El club parisino, que viene de consagrarse campeón de la Champions League 2024/25 tras golear 5-0 al Inter, apunta a sostener su dominio continental con incorporaciones de jerarquía y ve en Enzo un perfil ideal por presente y proyección.

El respaldo económico de los capitales qataríes le permite al PSG competir fuerte en el mercado, como ya lo hizo en el pasado con figuras como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, entre otros. En ese contexto, el argentino encaja como un mediocampista total, con liderazgo, calidad y recorrido internacional.

Pero el PSG no es el único gigante que lo sigue. Real Madrid también lo tiene en carpeta desde hace tiempo, especialmente en una etapa de reconfiguración del equipo tras la salida de Toni Kroos y los cambios recientes en el banco. Enzo aparece como una opción natural para ordenar y darle ritmo al mediocampo merengue.

Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023 y firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, lo que le da al club inglés una posición de fortaleza en cualquier negociación. Por eso, más allá del interés concreto de PSG y Real Madrid, cualquier operación dependerá de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge y de la voluntad del propio jugador.

Mientras tanto, Enzo sigue enfocado en su presente en la Premier League, aunque su nombre vuelve a estar, una vez más, en la agenda de los clubes más grandes del mundo.