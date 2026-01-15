Pablo Rojo a días del choque ante Lanús: "Vamos con desventaja, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”

El presidente del Profe habló del armado del plantel, las dificultades del mercado, el viaje por Copa Argentina y los objetivos deportivos e institucionales para la temporada 2026.

Hoy 15:51

A días del debut oficial en la temporada 2026, el presidente de Sarmiento de La Banda, Pablo Rojo, se refirió al presente del club, al armado del plantel para el Federal A y a los objetivos que se plantean tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“La fecha de inicio de la Copa Argentina influye mucho en el armado del plantel y en el estado en el que vamos a llegar. Empezamos a entrenar hace siete días y estamos tratando de armar lo mejor posible para ir a cumplir y competir de manera seria”, explicó Rojo, y agregó: “En el amistoso hicimos un buen partido ante un rival duro como Mitre”.

Sobre el largo viaje para enfrentar a Lanús este domingo desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Caseros, el dirigente fue claro: “No es justo, pero el fútbol es así. Hay que ir, jugar y competir de la mejor manera para dejar a Sarmiento y a la provincia en el mejor lugar posible. Sabemos que vamos con desventaja, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”.

En cuanto al mercado de pases, Rojo reconoció las dificultades: “Es complicado traer refuerzos porque hay jugadores de jerarquía que están especulando con el mercado de la Primera Nacional. Nos están faltando dos delanteros, los nombres están, pero esperan ofertas de otras categorías”.

El presidente remarcó que el objetivo central sigue siendo deportivo: “Sarmiento va a tratar de armar un buen equipo después de ser un club ordenado. El objetivo principal es el ascenso, por eso trajimos el cuerpo técnico y los jugadores que creemos que van a enriquecer el plantel. La categoría es dura”.

Finalmente, Rojo también habló de los avances institucionales: “Hay una batalla económica que pelear, pero seguimos creciendo. Terminamos el gimnasio, hicimos una oficina, una sala de video, cocina y comedor para los jugadores, y en estos días vamos a terminar la tribuna de la calle Libertadores”, cerró.