Apagón masivo en el AMBA: más de 4 millones de personas afectadas por un corte de luz en plena ola de calor

La falla se originó en una subestación de Edenor y dejó sin servicio a barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hubo trenes y subtes interrumpidos, semáforos apagados y demoras en el tránsito.

Hoy 16:00

Un apagón masivo afectó este jueves a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó sin suministro eléctrico a más de cuatro millones de personas, en medio de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 35 grados. El corte se produjo pasadas las 14 y tuvo su origen en una falla técnica en una subestación de la distribuidora Edenor.

Según información oficial, a las 14:45 salieron de servicio las cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, lo que provocó la pérdida de unos 3.000 megavatios de potencia. La interrupción impactó principalmente en usuarios de Edenor, aunque también se vieron afectados clientes de Edesur, debido a que el sistema eléctrico es interconectado.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar, Agronomía y Villa Devoto, entre otros. En el conurbano bonaerense, se registraron cortes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre, además de zonas del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El apagón generó importantes complicaciones en el tránsito, con semáforos fuera de servicio en puntos clave como la avenida del Libertador, Cabildo y Álvarez Thomas. Incluso se reportó un choque en Palermo, en la intersección de Scalabrini Ortiz y Córdoba, presuntamente vinculado a la falta de señalización luminosa.

El impacto también se sintió en el transporte público. En el sistema ferroviario, la línea Mitre tuvo interrumpidos los ramales Mitre y Suárez, además del Tren de la Costa, mientras que la línea San Martín funcionó con demoras. En tanto, las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur circularon con normalidad.

En el subte, las líneas D y H sufrieron interrupciones y demoras por la falta de suministro eléctrico. Durante algunos minutos, la línea D prestó un servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón, aunque cerca de las 15.30 ambas líneas recuperaron su funcionamiento habitual. Desde la empresa concesionaria Emova aseguraron que no quedaron formaciones detenidas en los túneles.

De acuerdo con datos oficiales, en el pico del corte se vieron afectados más de 800.000 usuarios, aunque con el correr de los minutos Edenor logró restablecer el servicio a unos 400.000 clientes. Sin embargo, hacia la media tarde aún permanecían sin luz alrededor de 123.000 usuarios, principalmente de Edesur. La página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encontraba caída, lo que dificultó el seguimiento en tiempo real del estado del servicio.

El apagón se produjo en un contexto de demanda energética máxima, impulsada por la ola de calor que afecta a gran parte del país. Más temprano, Edenor había advertido sobre las temperaturas extremas y recomendado a los usuarios moderar el consumo eléctrico, utilizar el aire acondicionado en 24 grados, alternarlo con ventiladores y evitar el uso simultáneo de electrodomésticos.

Mientras avanzaban las tareas de normalización, desde la Secretaría de Energía aseguraron que “se está reponiendo el suministro” y que el servicio debería restablecerse por completo con el correr de las horas. Entretanto, el corte volvió a poner en foco la fragilidad del sistema eléctrico en jornadas de calor extremo y el impacto que este tipo de fallas tiene sobre la vida cotidiana de millones de personas.