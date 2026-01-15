Facundo Buonanotte interrumpe su préstamo en Chelsea y será nuevo refuerzo de Leeds

El volante argentino, que no venía teniendo el rodaje que pretendía en los Blues, fue repescado por Brighton y cedido a otro equipo de la Premier League.

Hoy 17:00

La llegada de Liam Rosenior como nuevo técnico lo ilusionaba con tener más oportunidades en Chelsea, pero esa sensación le duró muy poco a Facundo Buonanotte. Sin protagonismo garantizado en Londres, interrumpirá el préstamo que finalizaba a mitad de año y cambiará de aire, con el gran objetivo de volver a la Selección Argentina.

Brighton, dueño de su pase, lo repescó en las últimas horas y ya definió el próximo destino de su auspiciosa carrera, que todavía no pudo explotar en Europa. Jugará hasta el cierre de la temporada en Leeds, por lo que seguirá bajo los reflectores de la Premier League.

Ubicado 17° en la tabla, a siete puntos de West Ham, el último que estaría descendiendo al Championship en estos momentos, el equipo de Yorkshire del Oeste, que recuperó la popularidad tras la llegada de Marcelo Bielsa, necesita de un revulsivo en los últimos metros que le permita salir del sótano del campeonato.

La dirigencia de las Gaviotas fue clara respecto a este nuevo acuerdo: el ex Rosario Central necesita sumar minutos de calidad y terminar de habituarse al ritmo frenético del fútbol europeo. Suplente en la caída 3-2 ante Arsenal en la Copa de la Liga este miércoles (Alejandro Garnacho marcó un doblete), sueña con ganarse un lugar en Leeds y volver a estar en el radar de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, que en pocos meses disputará el Mundial.

Su paso por Chelsea se resume en ocho partidos, siete como titular, un gol ante el modesto Lincoln City y dos asistencias en apenas cuatro meses. Un ciclo efímero en el que no pudo asentarse con Enzo Maresca ni con Rosenior, quien le había avisado tras su nombramiento que correría por detrás en la consideración.