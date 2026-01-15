Ingresar
Arde la ciudad: con casi 48° de térmica, Santiago del Estero encabeza el ranking de altas temperaturas

La Madre de Ciudades otra vez el primer lugar del podio de las ciudades más calientes de Argentina. A las 17 horas se registró 38.5ºC de temperatura con 46% de humedad.

Hoy 17:41

A las 17 horas el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 38.5ºC con una sensación térmica de 47.7 ºC y una humedad del 46% para la ciudad de Santiago del Estero.

Con estos números, nuevamente la Madre de Ciudades encabezó el primer lugar de este exclusivo y ardiente ranking.

Ranking de Temperaturas

Alerta

Asimismo el organismo nacional advierte, para este jueves por la noche y viernes por la madrugada, que podrían ocurrir tormentas severas, emitiendo un alerta Naranja y otro Amarillo, que afectarían a diversos departamentos de la provincia.

Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, serían los departamentos que se verían afectados: 

Amarillo:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. 

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.


TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Madre de ciudades

