Qué dijo Julio Iglesias tras las graves denuncias por abuso sexual de dos ex empleadas

Su entorno niega los hechos mientras la Fiscalía avanza con la investigación.

Hoy 18:57

Julio Iglesias quedó envuelto en una fuerte tormenta mediática luego de que dos mujeres que trabajaron para él en sus residencias del Caribe lo denunciaran por presuntos episodios de agresiones sexuales, abusos y humillaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las acusaciones, que habrían ocurrido en 2021, tomaron estado público en los últimos días y derivaron en la intervención de la Justicia española, que ya comenzó a avanzar con medidas en el marco de la causa.

Frente a este escenario, el histórico artista español, de 82 años, decidió romper el silencio de manera indirecta a través de la revista ¡Hola!. Según publicó el medio, Iglesias aún no dará declaraciones públicas, aunque dejó un mensaje contundente: “No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”.

Desde su entorno más cercano la postura es categórica. De acuerdo a la misma publicación, niegan “totalmente los hechos” y manifiestan “estupor ante lo que está sucediendo”. Además, aseguran que el cantante ya se encuentra preparando su defensa y confían en que “todo se va a aclarar”.

En ese sentido, también señalaron que Julio Iglesias pretende profundizar en el tema para que “no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. Este miércoles trascendió que la Fiscalía de la Audiencia Nacional citará a declarar a las dos denunciantes, quienes el pasado 5 de enero presentaron formalmente las acusaciones con el patrocinio de la organización Women’s Link. Durante una conferencia de prensa, el equipo jurídico confirmó que el Ministerio Público las escuchará bajo la figura de testigos protegidos, una medida orientada a preservar su identidad y seguridad.