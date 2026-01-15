Ingresar
María Corina Machado, tras su reunión con Trump: “Contamos con él para la libertad de Venezuela”

El presidente de Estados Unidos recibió a la líder opositora venezolana en la Casa Blanca para conversar sobre el futuro del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

Hoy 19:31

La líder opositora venezolana Maria Corina Machado aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que el mandatario está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos".

Machado dio el mensaje del compromiso expresado por el mandatario estadounidense ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde rindió unas breves declaraciones tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores.

"Yo le aseguré que más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia", agregó. En el interior del Senado, Machado conversó con senadores como el republicano Rick Scott, quien en ocasiones anteriores había expresado su apoyo a la opositora venezolana.

Posteriormente, Machado, antes de retirarse, dijo que esta mañana también había conversado con Edmundo González, el presidente electo en los comicios de 2024 celebrados en Venezuela.

Además, la líder venezolana contó que le "presentó" a Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

