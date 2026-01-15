Detuvieron a un subcomisario e investigan a otro oficial por la venta de celulares secuestrados

Un subcomisario fue detenido y otro oficial quedó bajo investigación tras allanamientos simultáneos realizados por Ciberseguridad. La causa indaga una presunta maniobra de venta ilegal de teléfonos celulares secuestrados en procedimientos judiciales.

Hoy 19:54

Un fuerte operativo sacudió a la fuerza policial en las últimas horas. Un subcomisario fue detenido y se realizaron allanamientos simultáneos en Santiago del Estero y La Banda en el marco de una causa que investiga la presunta venta ilegal de teléfonos celulares que habían sido secuestrados en procedimientos judiciales.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento de Ciberseguridad, bajo la supervisión de oficiales superiores de la Plana Mayor, y se llevaron adelante por orden de la Fiscalía de Violencia Institucional, que investiga los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de instrumentos públicos, en perjuicio de la administración de justicia.

Como resultado de las medidas, en una vivienda del barrio Lomas del Golf se concretó la detención del subcomisario Exequiel de Jesús Guzmán, donde además se secuestraron dispositivos tecnológicos y documentación considerada de alto interés para la causa.

De manera simultánea, en un inmueble del barrio San Fernando, de la ciudad de La Banda, se realizó un allanamiento en el domicilio del oficial Nahuel Flekenstein Díaz, donde los investigadores incautaron diversos elementos que estarían vinculados a la maniobra delictiva bajo investigación.

Desde la fuerza informaron que ambos efectivos se encontraban en “disponibilidad preventiva”, una medida dispuesta por las máximas autoridades institucionales con el objetivo de preservar el normal desarrollo de la investigación y evitar cualquier tipo de entorpecimiento.

Tras su detención, el subcomisario Guzmán fue trasladado y alojado en el Cuerpo Guardia de Infantería, donde permanece a disposición de la Justicia, al igual que todo el material secuestrado, mientras la causa avanza y no se descartan nuevas medidas.