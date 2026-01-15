La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado concluyó sin una declaración conjunta

Fue una reunión "muy buena", dijo la líder venezolana al salir de la Casa Blanca.

Hoy 19:39

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó como “muy buena” y “genial” su reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras un almuerzo a puertas cerradas en la sede presidencial en Washington. La dirigente habló brevemente con la prensa al término del encuentro, aunque no brindó detalles sobre los temas tratados.

Machado evitó confirmar si durante la reunión entregó a Trump una propuesta para postularlo al premio Nobel de la Paz, una posibilidad que había mencionado con anterioridad. El mandatario estadounidense, en tanto, no realizó declaraciones públicas, y el encuentro finalizó sin una declaración conjunta.

A las 1:53, hora de Washington, la líder opositora María Corina Machado salió de la Casa Blanca rumbo al Senado de Estados Unidos, donde se reunirá con 11 congresistas, entre ellos los representantes del partido republicano Rick Scott, John Curtis y Mitch McConnell y los demócratas Chris Murphy, Jacky Rosen, Richard Durbin y Jeanne Shaheen, según confirmó el medio colombiano NTN24.